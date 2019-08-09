В команде Владимира Зеленского в целях безопасности не озвучивают имена ни одного кандидата на должность главы Министерства обороны.

Команда президента Украины до сих пор не озвучила ни единого претиндента на пост главы Министерства обороны.

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков объясняет, что такой шаг сделан в целях безопасности этих людей.

– Министр обороны отличается от министра иностранных дел, ведь в стране идет война, и эти лица все же должны быть защищены, – отметил Разумков.

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Также он ответил на вопрос о том, может ли стать вице-спикером в парламенте ИХ созыва пятый президент Петр Порошенко или Виктор Медведчук.

– Я лично за эти кандидатуры голосовать не буду, – отметил Дмитрий Разумков.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, как будут распределяться должности в Верховной Раде Украины среди депутатов от партии Слуга народа.