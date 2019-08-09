Россия использовала систему мониторинга и деанонимизации россиян чтобы скрывать преступления в Украине.

Российские спецслужбы активно используют сервис для мониторинга данных под названием Шерлок, который позволяет получить ФИО, адрес, телефон, дату рождения, ИНН, ОГРН и другие данные человека, введя его адрес электронной почты или указав страницу в соцсети.

Однако очень быстро его стали использовать и для того, чтобы скрыть преступления России на Донбассе.

Экс-сотрудник Главного научно-исследовательского вычислительного центра рассказал, что после того как РФ заявляла о том, что их военных на Донбассе или в Сирии нет, приходилось искать геолокации постов, на которых “российский военный сфотографировался с ружьем”.

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Нейросети также научили распознавать тяжелое вооружение на спутниковых снимках Украины.

– А однажды Минобороны попросило рассчитать, как авария на какой-то одной украинской электростанции скажется на всей электросети страны. То есть если мы “отключаем” в одном месте, не случится ли веерное отключение целого ряда электростанций, – сказал экс-сотрудник ГлавНИВЦ.

Он считает, что указанный сервис могут использовать, как для отслеживания протестной активности в РФ, так и для моделирования ситуаций при атаке на другие страны.

К слову, помощник руководителя Офиса президента Иван Апаршин считает, что Украине нужно готовиться к возможному усилению агрессии РФ.

Фото: Медуза