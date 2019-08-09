Дочь Юлии Тимошенко Евгения родила второго ребенка от бизнесмена Артура Чечеткина.

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко стала бабушкой во второй раз. Ее дочь Евгения родила сына.

Об этом сообщила секретарь фракции Батькивщина в Киевсовете Татьяна Мелихова в Facebook.

– Искренне поздравляю с рождением сына Евгению и Артура! А также Юлию Владимировну с мужем, которые во второй раз стали бабушкой и дедушкой, – написала она.

Как известно, дочь Тимошенко ранее родила дочь Еву от одесского бизнесмена Артура Чечеткина, за которого вышла замуж в 2014 году.

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До этого она была замужем за британским музыкантом Шоном Карром, который умер в 2018 году.

Напомним, Юлия Тимошенко рассказала, как ей удается сохранять баланс между личной жизнью и политической карьерой.