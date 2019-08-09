В Киеве 10 августа могут ограничить работу трех станций метро в связи с футбольным матчем.

В Киеве 10 августа в 17.00 на НСК Олимпийский состоится матч между донецким Шахтером и киевским Динамо.

В связи с этим, работа станций метро Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого может быть ограничена.

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Перед началом возможно ограничение или закрытие станции Олимпийская на вход. После игры возможно ограничение на вход Дворца спорта, Олимпийской и Площади Льва Толстого.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали прогноз букмекеров на матч Динамо – Шахтер.

Источник: Киевский метрополитен