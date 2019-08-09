В Киеве из-за урагана на дорогах образовались километровые пробки.
Ураган в Киеве 9 августа привел к образованию заторов на дорогах столицы.
Согласно данным спутника, пробки в Киеве достигли 8 баллов (по состоянию на 19.30).
Правый берег.
В правобережных районах столицы автомобили тянутся на бульваре Дружбы народов, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе на Подоле, Лукьяновке, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, в районе Выдубичей.
Левый берег.
На левом берегу столицы затруднено движение на Дарнице, Позняках, Днепровской набережной, Русановке, в районе Черниговской, на Броварском проспекте.
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Мосты.
Пробки сковали мост Метро, мост Патона и Южный мост.
Как сообщалось, 8 августа в Киеве также пронесся ураган, который валил деревья на автомобили.