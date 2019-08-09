Цены в Украине в июле упали на 0,6%. Подобная ситуация наблюдалась и в июне.

Цены в Украине падают уже второй месяц подряд, говорится в данных Государственной службы статистики.

В июне они упали на 0,5%, а в июле – на 0,6%. Однако, с начала года цены выросли на 3%.

Больше всего в июле подешевели овощи – на 13,6%. Упали цены также на одежду и обувь – на 3,9% и 5,2% соответственно. Суммы в коммунальных платежках упали в среднем на 2,3% за месяц. В частности коммуналка подешевела из-за падения цен на газ на 10,4%.

Цены на транспорт в целом снизились на 1,1% в основном из-за удешевления топлива и масел на 3,2% и автомобилей на 1,1%.

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При этом в Госстате сообщают, что инфляция в Украине в июле ускорилась до 9,1% в годовом выражении.

Напомним, представитель президента в Кабмине заявил, что причин для роста цен на дизтопливо и нефтепродукты в Украине нет.

Источник: Госстат