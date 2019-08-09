PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине падают цены – что подешевело больше всего

Цены в Украине в июле упали на 0,6%. Подобная ситуация наблюдалась и в июне.

В Украине падают цены – что подешевело больше всего

Цены в Украине падают уже второй месяц подряд, говорится в данных Государственной службы статистики.

В июне они упали на 0,5%, а в июле – на 0,6%. Однако, с начала года цены выросли на 3%.

Больше всего в июле подешевели овощи – на 13,6%. Упали цены также на одежду и обувь – на 3,9% и 5,2% соответственно. Суммы в коммунальных платежках упали в среднем на 2,3% за месяц. В частности коммуналка подешевела из-за падения цен на газ на 10,4%.

Цены на транспорт в целом снизились на 1,1% в основном из-за удешевления топлива и масел на 3,2% и автомобилей на 1,1%.

Читайте: Сколько стоит снять квартиру в Киеве: цены по районам

При этом в Госстате сообщают, что инфляция в Украине в июле ускорилась до 9,1% в годовом выражении.

Напомним, представитель президента в Кабмине заявил, что причин для роста цен на дизтопливо и нефтепродукты в Украине нет.

Источник: Госстат

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка