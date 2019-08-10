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Факты / Украина

Купил обручальное кольцо за час до церемонии: Нефьодов женился

Председатель ДФС Максим Нефедов сообщил о своей женитьбе.

Купил обручальное кольцо за час до церемонии: Нефьодов женился

Новоназначенный глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов женился.

По словам чиновника, для этого он воспользовался услугой “брака за сутки”.

– Протестировали услугу Министерства Юстиции брак за сутки. Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту, написал Нефьодов в Facebook.

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Он также подчеркнул, что обручальное кольцо себе купил за час до церемонии.

Напомним, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко стала бабушкой во второй раз.

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