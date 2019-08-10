На Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Боевики продолжают нарушать режим тишины. 10 августа незаконные вооруженные формирования четыре раза обстреляли позиции бойцов операции Объединенной операции.

Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины, – сообщает пресс-центр штаба Операции.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Боевики совершили обстрелы вблизи Пищевика и Гнутово из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил два обстрела в районе Светлодарска и Луганского из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Напомним, 6 августа в зоне проведения ООС боевики совершили провокационные обстрелы. В результате четверо украинских бойцов погибли.