PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Война на Донбассе: боевики нарушили режим тишины, погиб боец НГУ

На Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Война на Донбассе: боевики нарушили режим тишины, погиб боец НГУ

Боевики продолжают нарушать режим тишины. 10 августа  незаконные вооруженные формирования четыре раза обстреляли позиции бойцов операции Объединенной операции.

Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины, – сообщает пресс-центр штаба Операции.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте: Украина должна продолжать переговоры для завершения войны на Донбассе – Тейлор

Боевики совершили обстрелы вблизи Пищевика и Гнутово из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил два обстрела в районе Светлодарска и Луганского из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Напомним, 6 августа в зоне проведения ООС боевики совершили провокационные обстрелы. В результате четверо украинских бойцов погибли.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Договариваться с врагом бесполезно: у Светлодарска не утихают обстрелы
Украина должна продолжать переговоры для завершения войны на Донбассе – Тейлор
РФ использует сервис мониторинга Шерлок для войны против Украины – расследование СМИ
Тянут кабель под снайперским огнем: бойцы на передовой отмечают День войск связи
Война на Донбассе: десять нарушений тишины и обстрелы из пулеметов и гранатометов
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в Донецкой области 60 взрывов за сутки
Пропаганда в действии: как РФ выдает свои обстрелы на Донбассе за украинские
Телефонный разговор Зеленского с Путиным: Кремль выдвинул условия
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка