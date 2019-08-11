В Донецке из-за загрязнения водохранилища в реке Кальмиус массово гибнет рыба.

В оккупированном Донецке произошло загрязнение Нижне-Кальмиусского водохранилища, из-за чего жители массово жалуются в соцсетях на гибель рыбы в реке Кальмиус.

В “МЗ ДНР” сообщают об органическом загрязнении воды водохранилища.

По результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 8-9 августа 2019, установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища по следующим показателям:

запах в 3 раза,

биологическое потребление кислорода в 1,5 раза,

взвешенные вещества в 2 раза,

нефтепродукты в 2,5 раза,

фенолы в 3 раза,

марганец в 5 раз,

индекс ЛКП (лактозоположительная кишечная палочка) составляет 7 млн ​​в 1 дм³ (при норме не более 5000 в 1 дм).

Из-за чего произошло загрязнение пока неизвестно.

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Следующий отбор проб воды водоема запланирован на 12 августа.

К слову, ранее в Донбассэнерго предупредили о последствиях невнесения правок в Нацплан по экологии.

Источник: Новости Донбасса