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Факты / Украина

Массово гибнет рыба: в Донецке произошло загрязнение водохранилища

В Донецке из-за загрязнения водохранилища в реке Кальмиус массово гибнет рыба.

Массово гибнет рыба: в Донецке произошло загрязнение водохранилища

В оккупированном Донецке произошло загрязнение Нижне-Кальмиусского водохранилища, из-за чего жители массово жалуются в соцсетях на гибель рыбы в реке Кальмиус.

В “МЗ ДНР” сообщают об органическом загрязнении воды водохранилища.

По результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 8-9 августа 2019, установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища по следующим показателям:

  • запах в 3 раза,
  • биологическое потребление кислорода в 1,5 раза,
  • взвешенные вещества в 2 раза,
  • нефтепродукты в 2,5 раза,
  • фенолы в 3 раза,
  • марганец в 5 раз,
  • индекс ЛКП (лактозоположительная кишечная палочка) составляет 7 млн ​​в 1 дм³ (при норме не более 5000 в 1 дм).

Из-за чего произошло загрязнение пока неизвестно.

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Следующий отбор проб воды водоема запланирован на 12 августа.

К слову, ранее в Донбассэнерго предупредили о последствиях невнесения правок в Нацплан по экологии.

Источник: Новости Донбасса

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