В Донецке из-за загрязнения водохранилища в реке Кальмиус массово гибнет рыба.
В оккупированном Донецке произошло загрязнение Нижне-Кальмиусского водохранилища, из-за чего жители массово жалуются в соцсетях на гибель рыбы в реке Кальмиус.
В “МЗ ДНР” сообщают об органическом загрязнении воды водохранилища.
По результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 8-9 августа 2019, установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища по следующим показателям:
- запах в 3 раза,
- биологическое потребление кислорода в 1,5 раза,
- взвешенные вещества в 2 раза,
- нефтепродукты в 2,5 раза,
- фенолы в 3 раза,
- марганец в 5 раз,
- индекс ЛКП (лактозоположительная кишечная палочка) составляет 7 млн в 1 дм³ (при норме не более 5000 в 1 дм).
Из-за чего произошло загрязнение пока неизвестно.
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Следующий отбор проб воды водоема запланирован на 12 августа.
К слову, ранее в Донбассэнерго предупредили о последствиях невнесения правок в Нацплан по экологии.
Источник: Новости Донбасса