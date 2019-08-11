Прокуратура Автономной Республики Крым проводит обыск в городе Херсон на судне Мария, которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов.
В ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию Крыма прокуратура АРК проводит обыски на судне Мария.
Есть подозрение в перевозке контрабанды нефтепродуктов.
В июне 2015 это же судно, но под названием Вилга, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в городе Севастополь.
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На основании определения Херсонского городского суда, сейчас на указанном судне производиться обыск.
Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA, который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу.
Источник: Прокуратура АР Крым