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Факты / Украина / Общество

В Голосеевском районе почти на год перекроют 10 улиц – список

В Голосеевском районе Киева с 12 августа временно ограничат движение автомобилей на десяти улицах.

Знак Стоп

В Киеве в Голосеевском районе местные власти перекроют 10 улиц с целью проведения ремонтных работ.

С 12 августа движение ограничат на таких улицах:

  • Конотопской;
  • Голосеевской;
  • Олега Кошевого;
  • Цымбалов Яр;
  • Уральской;
  • Снайперской;
  • Добрый шлях;
  • Стрелковой;
  • переулке Владислава Зарембы;
  • Максима Рыльского.

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На этих участках будут снимать дорожное покрытие и тротуары в связи с реконструкцией трансформаторной подстанции. Общая длина достигает 10 км.

Работы будут выполняться с 12 августа 2019 до 30 июня 2020 года. На улицах организуют новую схему дорожного движения.

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Источник: КГГА

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