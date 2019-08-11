В Голосеевском районе Киева с 12 августа временно ограничат движение автомобилей на десяти улицах.

В Киеве в Голосеевском районе местные власти перекроют 10 улиц с целью проведения ремонтных работ.

С 12 августа движение ограничат на таких улицах:

Конотопской;

Голосеевской;

Олега Кошевого;

Цымбалов Яр;

Уральской;

Снайперской;

Добрый шлях;

Стрелковой;

переулке Владислава Зарембы;

Максима Рыльского.

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На этих участках будут снимать дорожное покрытие и тротуары в связи с реконструкцией трансформаторной подстанции. Общая длина достигает 10 км.

Работы будут выполняться с 12 августа 2019 до 30 июня 2020 года. На улицах организуют новую схему дорожного движения.

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