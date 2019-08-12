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Факты / Украина / Общество

Факты ICTV проведут рейтинг Топ-100 блогеров Украины 2019

В этом году Факты ICTV проведут юбилейный рейтинг Топ-100 блогеров Украины. Пятый год подряд украинцы смогут выбрать лучших представителей блогосферы страны.

Топ-100 блогерів України 2019

Блогеры будут соревноваться за победу в двух категориях – Лучший блогер Украины и Народный выбор.

Победителя категории Лучший блогер будут определять интернет-пользователи и экспертная комиссия в пропорции 50 на 50.

В этот раз экспертную комиссию формируют ведущие специалисты в сфере масс-медиа, диджитал и победители прошлогоднего голосования.

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Напомним, лучшим блогером Украины 2018 года стал Андрей Карпов. А победителем в категории Народный выбор – Виктор Литовченко. По правилам голосования они не смогут участвовать в рейтинге 2019, но войдут в состав экспертной комиссии.

Проголосовать за лучшего блогера, повлиявшего на выбор украинцев, можно будет на сайте Факты ICTV со  2 сентября в течение месяца.

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