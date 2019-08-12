Курс доллара в Украине резко обрушился.
Курс доллара в Украине продолжает падать. По состоянию на понедельник, 12 августа, гривна укрепилась на 22 копейки.
Национальный банк Украины оценил единицу американского доллара в 25 гривен 9 копеек.
Евро снизился на 24 копейки и стоит 28,09 грн.
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К слову, с начала 2019 году курс гривны против доллара показал наибольшие темпы роста в мире.
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