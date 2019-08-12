Организаторы Марша защитников Украины рассказали детали мероприятия, которое состоится 24 августа.

В Марше защитников Украины, который начнется 24 августа в 9.00, предварительно примут участие 10 тыс. человек.

Колонной пройдут более 7 тыс. ветеранов со всей Украины, 1,5 тыс. гражданских лиц, около 500 военных волонтеров, а также капелланы, которых ожидается около ста человек.

Об этом рассказали организаторы мероприятия на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

По их словам, движение Марша начнется от столичного парка имени Тараса Шевченко. Первыми пройдут семьи погибших военнослужащих и ветераны с инвалидностью. Далее колонна пройдет до Бессарабской площади, откуда будет следовать по ул. Крещатик.

Колонна должна прибыть на Майдан Независимости в 10.20 и начать заключительную часть марша.

Во время Марша защитников Украины планируется коллективное исполнение гимна Украины и фотосессия.

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После окончания официальной части Марша на Михайловской площади пройдет чествование памяти погибших воинов минутой молчания, возложение цветов, торжественный молебен по погибшим в бою.

Организаторы указывают, что по завершению молебна состоится концерт, организованный Музыкальным батальоном.

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