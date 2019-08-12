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Факты / Украина

На Донбассе боевики восемь раз нарушили перемирие, есть раненый

В зоне проведения ООС боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня.

На Донбассе боевики восемь раз нарушили перемирие, есть раненый

За прошедшие сутки из-за обстрелов на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.

Боевики обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировали пять обстрелов: вблизи Старогнатовки, Водяного, Новотроицкого, Павлополя и Гнутово.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север – три обстрела: возле Крымского, Майорска и Золотого-4.

Ранее во время обстрела с запрещенных минометов в зоне ООС погиб боец ​​Нацгвардии.

Источник: ООС

Фото: ООС

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