В зоне проведения ООС боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня.
За прошедшие сутки из-за обстрелов на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.
Боевики обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировали пять обстрелов: вблизи Старогнатовки, Водяного, Новотроицкого, Павлополя и Гнутово.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север – три обстрела: возле Крымского, Майорска и Золотого-4.
Ранее во время обстрела с запрещенных минометов в зоне ООС погиб боец Нацгвардии.
Источник: ООС
Фото: ООС