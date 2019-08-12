Руководитель программы Региональное развитие аналитического центра Украинский институт будущего Юрий Голик обозначил шесть экономических приоритетов для новоизбранной Верховной Рады.

Руководитель программы Региональное развитие и советник бывшего председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик в издании Цензор описал шесть основных экономических приоритетов для ВР.

– На ближайшие пять лет для страны вторжение и оккупация и, как следствие, потеря независимости останутся проблемой номер один. Но все больше способность Украины сопротивляться и побеждать будет зависеть от соперничества экономик и бизнес-моделей построения государства. К сожалению, прошлый состав Рады оказался неспособен провести сколько-нибудь глобально значимые экономические реформы. Масса прогрессивных, важных и нужных законов годами пылилась в комитетах Рады. Отдельными экспертами уже найдена масса объяснений – плохой президент, плохие премьеры и Кабмины, народ не тот. Но, если быть до конца честными, сама Рада была на это не способна, – пишет Голик.

По его мнению, три фракции в новой Верховной Раде декларируют свою приверженность экономическим реформам, а, значит, они могут сделать практически все. Для Рады и будущего Кабмина он выделил несколько субъективных экономических приоритетов.

– Первый приоритет: земельная реформа как наиболее доступный инструмент инвестиционного прорыва. При этом не особо важно, какая модель рынка земли будет выбрана. В любом случае это приведет к формированию огромного рынка с массой игроков, понятным активом с ясной ценностью и добавленной стоимостью. Давайте признаем честно – рынок земли в Украине и так есть. Но он полностью в тени. Все, что нужно сделать, легализовать то, что и так функционирует, – заявил он.

Второй приоритет – большая приватизация. Голик также считает, что необходимо вывести экономические правонарушения из подследственности СБУ и полиции.

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Приоритетом для новых народных депутатов должна стать и защита инвесторов.

– Каждый инвестор, заходящий сегодня в Украину в первый раз или реинвестирующий в крупный проект, – настоящий герой. Внутренний это инвестор или внешний – разница небольшая. Но каждая инвестиция должна получать защиту от рэкета или произвола того или иного регулятора. На основе нашего опыта (в Днепропетровской ОГА – Ред.) могу сказать: сопровождать инвестора и давать ему зеленую карту для эффективной работы – вполне в силах и законодательной, и исполнительной власти. Важно сделать все, чтобы это происходило автоматически, а не в ручном режиме, – уверен Голик.

Пятый приоритет, по его мнению, – инфраструктурный прорыв на уровне законов и нормативов.

– Речь идет о дерегуляции и демонополизации всего рынка перевозок. Если порты, дороги – автомобильные и железные, аэропорты и аэромаршруты перестанут быть полем коррупции и монополизма, украинская экономика получит максимальный стимулирующий эффект, – заявил он.

И, наконец, шестой приоритет – легализация игрального бизнеса.

– Да, может, неожиданно, но тут комплекс причин. Во-первых, меньше теневого бизнеса – меньше коррупции в политике и правоохранительных органах; во-вторых, больше налогов в бюджеты всех уровней; в-третьих, меньше бесконтрольного и социально опасного формата этих заведений, и, в-четвертых, как и в случае с рынком земли, давайте не будем закрывать глаза и рассказывать, что игрального бизнеса в стране нет, – считает Голик.

К слову, ранее Голик говорил, что если ему предложат интересную задачу в госсекторе, он готов ее решить.