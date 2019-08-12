Факты ICTV подготовили для вас подборку лучших стихов о школе к началу нового учебного года.

Стихи о школе, о дружном классе понадобятся не только для школьных праздников. Их можно перечитывать в любое время, самому или с друзьями. Они поднимут настроение, научат ценить крепкую дружбу, которая зарождается в школьные годы.

Стихи о школе – это тот компонент, с помощью которого можно снова вспомнить свое детство.

Совсем скоро начнется новый учебный год. Ученики проводят в стенах школы длительный период своей жизни, и за это время она наполняется множеством новых событий и чувств. У каждого свои воспоминания, эмоции и впечатления, и кому же не хочется снова их пережить.

Факты ICTV подготовили для вас подборку лучших стихов о школе.

Стихи о школе

Звенит звонок, и я бегу

Навстречу приключениям,

Я верю, что я всё смогу

Без страха и сомнения!

В мир знаний я спешу войти,

Чтоб было увлекательно,

Ждёт мир открытий на пути –

Всё будет замечательно!

Читать, писать и умножать,

Учить стихотворения,

Ответы на вопрос искать,

Познать азы черчения…

Всему я в школе научусь!

А вам, преподаватели,

Учиться каждый день клянусь

Прилежно и старательно!

*****

Пролетело стремительно лето,

Вот и осень забег начала.

Я сегодня с красивым букетом

Снова в школу с улыбкой пошла.

Всё скучала любимая школа

И ждала своих милых детей.

Вот и начат учебный год снова.

Только на год мы стали взрослей!

Обещаем прилежно учиться,

На уроках не спать, не зевать,

Будем честно весь год мы трудиться,

Чтоб пятёрки за всё получать!

В Страну знаний все двери открыты,

Поёт песню весёлый звонок.

В предвкушении ярких событий,

Поскорей начинайся, урок!

*****

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Школа родная славят тебя

Родители, дети, учителя!

Школа родная всегда молода

Не старят тебя ни века, ни года.

Со временем дружно мы в ногу идем

Компьютеры, интернет – все познаем

Мечтаем, решаем, проекты творим

И вместе вершины мы все покорим.

Традициям школы всегда мы верны

Пусть все поколения будут дружны;

А школа для детства надежный причал

Всему в нашей жизни начало начал!

*****

Каждый день утром ранним

На пороге своем

Школа всех нас встречает

Голосистым звонком.

Мы садимся за парты,

В окнах солнечный свет

Лучшей школы; лучшей школы

В нашем городе нет!

Наша школа

Свои крылья раскинула

И в дорогу за знаниями

Нас с тобой позвала

Наша школа

Мы всегда с твоим именем

Ты душой не старей

Никогда, никогда!

Читайте: Что нужно купить ребенку в школу: список вещей и канцелярии

Школа – это наш любимый дом,

Здесь не только учимся – здесь живём

Здесь взрослеем и становимся умней

И находим самых преданных друзей.

В школе научились мы читать,

Грамотно писать и сложные

Задания решать.

Познаём науки чудеса,

Покоряем горные вершины и леса.

Наша школа ветеран –ей много лет

Пожелать хочу ей множество побед

Умных и талантливых учеников,

Ставших знаменитыми, выпускников,

И окончив школу, много лет спустя,

наша школа, не забуду я тебя!

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, что изменится в школах с 1 сентября.