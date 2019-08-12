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Факты / Украина

Погода в Украине на 12 августа (КАРТА)

В понедельник, 12 августа, в Украине погода будет практически без осадков, температура до +34°.

Погода в Украине на 12 августа (КАРТА)

На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +34°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 12 августа

В северных областях без осадков. Температура до +29°. В центре переменная облачность, температура до +32°.

К слову, Факты ICTV писали, какой будет погода в августе в Украине.

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