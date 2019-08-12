Сегодня Виталия Бунечко назначили председателем Житомирской ОГА. Факты ICTV собрали самую важную информацию о чиновнике.

Виталий Бунечко родился в 1973 году в городе Сарны (Ровенская область). Он получил высшее образование в Волынском университет имени Леси Украинки на факультете истории в 1995 году.

В 1997 году Бунечко закончил академию СБУ по специальности правоведение.

В 2014-2015 годах он занимал должность заместителя начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Бунечко также работал первым заместителем начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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В 2016 году Бунечко получил степень кандидата юридических наук.

Его брат работает в Укрнафте на должности начальника претензионно-искового управления департамента юридического обеспечения компании.

Бунечко прописан в Киеве, но длительное время проживал в поселке Приморское (Донецкая область).

Согласно декларации чиновника, в 2018 году он заработал 365,4 тыс. грн. Бунечко также задекларировал $39 тыс. и €32 тыс. наличных.

К слову, президент Владимир Зеленский дал ответ на петицию касательно увольнения Андрея Богдана с поста главы Администрации президента.