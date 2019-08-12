Партия Слуга народа ведет переговоры с мажоритарщиками-самовыдвиженцами на тему их вхождения во фракцию.

В партии Слуга народа не ведут переговоров о создании коалиции, так как считают, что политсиле не нужно ни с кем договариваться благодаря количеству своих депутатов, которые прошли в Верховную Раду IX созыва.

Об этом заявил седьмой номер списка Слуги народа Александр Корниенко.

– Впрочем, мы ожидаем, что с началом работы парламента, возможно, кто-то предложит нам создать коалицию или рассмотреть какое-то коалиционное соглашение, – заявил он.

При этом Корниенко сообщил, что Слуга народа ведет переговоры с мажоритарщиками-самовыдвиженцами на тему их вхождения во фракцию.

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– Такие разговоры постоянно ведутся, буквально с момента, когда были объявлены первые результаты выборов.

Напомним, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что все места в министерствах займет коалиция.

Источник: РБК-Украина