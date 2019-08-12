В Одессе открылся лагерь Виктория, где два года назад во время пожара погибли трое детей. Он принял на оздоровление более 100 детей.

Детский лагерь Виктория не работал почти два года после страшного пожара, в котором погибли три девочки.

– Подготовка к приему смены велась почти год, поскольку лагерь долго не работал и требовалось провести необходимые ремонтные работы, – рассказала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Она заверила, что заведение проверили Госпродпотребслужба и ГСЧС, и только после этого, по заявлениям родителей, в конце прошлой недели он принял 103 ребенка из Одессы.

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В лагере сделали ремонт, заменили мебель, заключили договоры с организациями, которые обеспечивают питание, охрану территории, безопасность на пляже и культурно-развлекательные мероприятия. На это потратили около 10 млн грн.

Кроме того, по словам Буйневич, с детьми проведен инструктаж о запрете пребывания на отгороженной территории, где находятся деревянные корпуса и остатки здания, сгоревшего в 2017 году.

Дальнейшее функционирование лагеря зависит от его востребованности.

Напомним, пожар в лагере Виктория в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. В результате пожара погибли три девочки.

Фото: Думская