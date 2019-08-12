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Факты / Украина / Общество

Лагерь Виктория открылся после пожара и принял детей

В Одессе открылся лагерь Виктория, где два года назад во время пожара погибли трое детей. Он принял на оздоровление более 100 детей.

Пожежа в таборі Вікторія

Детский лагерь Виктория не работал почти два года после страшного пожара, в котором погибли три девочки.

– Подготовка к приему смены велась почти год, поскольку лагерь долго не работал и требовалось провести необходимые ремонтные работы, – рассказала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Она заверила, что заведение проверили Госпродпотребслужба и ГСЧС, и только после этого, по заявлениям родителей, в конце прошлой недели он принял 103 ребенка из Одессы.

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В лагере сделали ремонт, заменили мебель, заключили договоры с организациями, которые обеспечивают питание, охрану территории, безопасность на пляже и культурно-развлекательные мероприятия. На это потратили около 10 млн грн.

Кроме того, по словам Буйневич, с детьми проведен инструктаж о запрете пребывания на отгороженной территории, где находятся деревянные корпуса и остатки здания, сгоревшего в 2017 году.

Дальнейшее функционирование лагеря зависит от его востребованности.

Напомним, пожар в лагере Виктория в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. В результате пожара погибли три девочки.

Фото: Думская

Источник: УНИАН

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