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Факты / Украина

Это война криминальных авторитетов с государством – Зеленский о добыче янтаря

Добыча янтаря в Украине превратилась в войну криминалитета с государством.

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время заседания в Житомирской области заявил, что проблема незаконной добычи янтаря достигла масштабов экономического бедствия и превратилась в войну криминальных авторитетов с государством.

По его словам, схемы по добыче янтаря прикрывают правоохранительные органы страны.

– Действительно тысячи гектаров лесных земель превратили сегодня в пустыни. Мы сегодня облетели это и все видели. Мы понимаем, что люди охотятся на янтарь, мы понимаем, что это реальная война – я по-другому не могу сказать, – объяснил Зеленский.

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Он добавил, что янтарная война приобрела большие масштабы в 2014 году.

По предварительным подсчетам, в результате незаконной добычи янтаря было уничтожено свыше 6 тыс. гектаров леса.

К слову, во время заседания в Житомирской области президент Владимир Зеленский попросил уволить руководителей Нацполиции.

Фото: Офис Президента

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