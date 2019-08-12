Центральная избирательная комиссия провела регистрацию 25 избранных народных депутатов.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пятерых народных депутатов от партий, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду, и 20 нардепов-мажоритарщиков.

По спискам партий ЦИК зарегистрировала:

Олега Устенко (Слуга народа);

Максима Саврасова (Европейская солидарность);

Руслана Князевича (Европейская солидарность);

Юлия Иоффе (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Рената Кузьмина – (Оппозиционная платформа – За жизнь).

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Из народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах, зарегистрировали:

Ларису Билозир (ОИО №15);

Дмитрия Шпенова (ОИО №37);

Федора Христенко (ОИО №46);

Александра Ковалева (ОИО №51);

Игоря Герасименко (ОИО №62);

Владимира Арешонкова (ОИО №64);

Татьяну Грищенко (ОИО №66);

Валерия Лунченко (ОИО №71);

Александра Пономарева (ОВО №78);

Андрея Иванчука (ОИО №88);

Олеся Довгого (ОИО №102);

Александра Сухова (ОИО №107);

Олега Кулинича (ОИО №147);

Виктора Мьялика (ОИО №155);

Николая Задорожного (ОИО № 162);

Александра Фельдмана (ОИО №174);

Александра Герегу (ОИО №192);

Александра Скичко (ОИО №197);

Сергея Рудика (ОИО №198);

Антона Яценко (ОИО №200).

К слову, глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко считает, что местные выборы можно провести после завершения децентрализации.