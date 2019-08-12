Центральная избирательная комиссия провела регистрацию 25 избранных народных депутатов.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пятерых народных депутатов от партий, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду, и 20 нардепов-мажоритарщиков.
По спискам партий ЦИК зарегистрировала:
- Олега Устенко (Слуга народа);
- Максима Саврасова (Европейская солидарность);
- Руслана Князевича (Европейская солидарность);
- Юлия Иоффе (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Рената Кузьмина – (Оппозиционная платформа – За жизнь).
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Из народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах, зарегистрировали:
- Ларису Билозир (ОИО №15);
- Дмитрия Шпенова (ОИО №37);
- Федора Христенко (ОИО №46);
- Александра Ковалева (ОИО №51);
- Игоря Герасименко (ОИО №62);
- Владимира Арешонкова (ОИО №64);
- Татьяну Грищенко (ОИО №66);
- Валерия Лунченко (ОИО №71);
- Александра Пономарева (ОВО №78);
- Андрея Иванчука (ОИО №88);
- Олеся Довгого (ОИО №102);
- Александра Сухова (ОИО №107);
- Олега Кулинича (ОИО №147);
- Виктора Мьялика (ОИО №155);
- Николая Задорожного (ОИО № 162);
- Александра Фельдмана (ОИО №174);
- Александра Герегу (ОИО №192);
- Александра Скичко (ОИО №197);
- Сергея Рудика (ОИО №198);
- Антона Яценко (ОИО №200).
К слову, глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко считает, что местные выборы можно провести после завершения децентрализации.