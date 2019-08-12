PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

ЦИК зарегистрировала 25 избранных нардепов

Центральная избирательная комиссия провела регистрацию 25 избранных народных депутатов.

ЦИК зарегистрировала 25 избранных нардепов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пятерых народных депутатов от партий, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду, и 20 нардепов-мажоритарщиков.

По спискам партий ЦИК зарегистрировала:

  • Олега Устенко (Слуга народа);
  • Максима Саврасова (Европейская солидарность);
  • Руслана Князевича (Европейская солидарность);
  • Юлия Иоффе (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Рената Кузьмина – (Оппозиционная платформа – За жизнь).

Читайте: Выборы в Верховную Раду: опубликован официальный список нардепов

Из народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах, зарегистрировали:

  • Ларису Билозир (ОИО №15);
  • Дмитрия Шпенова (ОИО №37);
  • Федора Христенко (ОИО №46);
  • Александра Ковалева (ОИО №51);
  • Игоря Герасименко (ОИО №62);
  • Владимира Арешонкова (ОИО №64);
  • Татьяну Грищенко (ОИО №66);
  • Валерия Лунченко (ОИО №71);
  • Александра Пономарева (ОВО №78);
  • Андрея Иванчука (ОИО №88);
  • Олеся Довгого (ОИО №102);
  • Александра Сухова (ОИО №107);
  • Олега Кулинича (ОИО №147);
  • Виктора Мьялика (ОИО №155);
  • Николая Задорожного (ОИО № 162);
  • Александра Фельдмана (ОИО №174);
  • Александра Герегу (ОИО №192);
  • Александра Скичко (ОИО №197);
  • Сергея Рудика (ОИО №198);
  • Антона Яценко (ОИО №200).

К слову, глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко считает, что местные выборы можно провести после завершения децентрализации.

Источник: ЦИК

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Выборы в Верховную Раду: опубликован официальный список нардепов
Сколько партия Голос потратила денег на выборы в Раду
Газета Голос Украины опубликовала список 424 депутатов Верховной Рады IX созыва
ЦИК приняла протокол от последнего мажоритарного округа
Результаты выборов в Раду: в 210 округе на Черниговщине не успели подсчитать голоса
Окончательные результаты выборов в Раду задерживаются – ЦИК
Платила 1 тыс. грн: за скупку голосов на выборах женщине грозит до 7 лет тюрьмы
Выборы в Верховную Раду: ЦИК пересчитала голоса в проблемном округе
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка