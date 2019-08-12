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Факты / Украина

В декларациях главы НБУ и еще трех чиновников нашли недостоверные сведения

В декларациях четырех должностных лиц обнаружили признаки декларирования недостоверной информации.

В декларациях главы НБУ и еще трех чиновников нашли недостоверные сведения

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило в декларации главы НБУ Якова Смолия признаки декларирования недостоверных сведений.

Также недостоверная информация содержится в декларациях председателя Бильмацкой районной Госадминистрации Артема Попова, экс-первого заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Владимира Фалея и заместителя Министра энергетики и угольной промышленности Анатолия Корзуна.

Смолий указал неверные данные о стоимости части трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов и не указал сведения корпоративных прав жены.

Попов предоставил недостоверные сведения о стоимости приобретенного авто и корпоративных правах его матери.

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В декларации Фалея нет информации о финансовых обязательствах перед банком.

Корзун указал неверную цену дома в Киеве и не сообщила о наследстве жены.

Об указанных правонарушениях сообщили в НАБУ и Нацполицию.

К слову, заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка считает, что в работу НАПК нужно внести кардинальные изменения.

Источник: НАПК

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