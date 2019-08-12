Президент Украины выступит с обращением во время открытия первой сессии парламента нового созыва.

На первом заседании новой Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский выступит с посланием к парламенту.

Глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко отметил, что это будет очень важное послание от президента.

– Не стоит забывать, что у нас, согласно регламенту, президент обращается во время открытия первой сессии нового созыва Верховной Рады со своим стратегическим посланием.

Конечно, это также будет частью нашей программы как президентской силы, частью большого документа или ряда документов, который будет посвящен программным действиям президента, нас и будущего правительства, – отметил он.