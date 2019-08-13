Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение о предоставлении государственного финансирования 11 политическим партиям.
Право на получение государственного финансирования получили 11 политических партий:
- Слуга народа,
- Оппозиционная платформа – За життя,
- Всеукраинское объединение Батькивщина,
- Европейская солидарность,
- Голос,
- Радикальная партия Олега Ляшко,
- Сила и честь,
- Оппозиционный блок,
- Украинская стратегия Гройсмана,
- Партия Шария,
- Всеукраинское объединение Свобода.
Такое решение приняло Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
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Оно вступает в силу на следующий день после открытия первого заседания новой Верховной Рады.
Финансирование политических партий в первый год нового созыва начинается с 1 января. Тогда партии получат деньги за время, прошедшее со дня, после открытия первого заседания Рады.
Напомним, что первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа.
Источник: НАПК