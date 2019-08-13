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Факты / Украина

11 партий получат госфинансирование (СПИСОК)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение о предоставлении государственного финансирования 11 политическим партиям.

11 партий получат госфинансирование (СПИСОК)

Право на получение государственного финансирования получили 11 политических партий:

  • Слуга народа,
  • Оппозиционная платформа – За життя,
  • Всеукраинское объединение Батькивщина,
  • Европейская солидарность,
  • Голос,
  • Радикальная партия Олега Ляшко,
  • Сила и честь,
  • Оппозиционный блок,
  • Украинская стратегия Гройсмана,
  • Партия Шария,
  • Всеукраинское объединение Свобода.

Такое решение приняло Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Оно вступает в силу на следующий день после открытия первого заседания новой Верховной Рады.

Финансирование политических партий в первый год нового созыва начинается с 1 января. Тогда партии получат деньги за время, прошедшее со дня, после открытия первого заседания Рады.

Напомним, что первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа.

Источник: НАПК

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