Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение о предоставлении государственного финансирования 11 политическим партиям.

Право на получение государственного финансирования получили 11 политических партий:

Слуга народа,

Оппозиционная платформа – За життя,

Всеукраинское объединение Батькивщина,

Европейская солидарность,

Голос,

Радикальная партия Олега Ляшко,

Сила и честь,

Оппозиционный блок,

Украинская стратегия Гройсмана,

Партия Шария,

Всеукраинское объединение Свобода.

Такое решение приняло Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Оно вступает в силу на следующий день после открытия первого заседания новой Верховной Рады.

Финансирование политических партий в первый год нового созыва начинается с 1 января. Тогда партии получат деньги за время, прошедшее со дня, после открытия первого заседания Рады.

Напомним, что первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа.

Источник: НАПК