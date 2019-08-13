Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 25,16 грн за $1.
Нацбанк снова опустил курс гривны. Соответственно, доллар и евро подорожали.
По состоянию на 13 августа, американская валюта подорожала на семь копеек и составляет 25,16 грн за $1.
Евро также поднялся в цене на семь копеек и остановился на уровне 28,16 грн.
Читайте: Гривну ждет дальнейшее ослабление – аналитик дал прогноз по курсу доллара в Украине
Курс валют от НБУ на 13.08
- $100 – 2515,8487 грн;
- €100 – 2816,2410 грн;
- 100 польских злотых – 650,7778 грн;
- 10 российских рублей – 3,8452 грн.
Ранее Факты ICTV писали, каким будет курс гривны на конец 2019 года.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+