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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро подорожали – курс валют на 13 августа

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 25,16 грн за $1.

Гроші

Нацбанк снова опустил курс гривны. Соответственно, доллар и евро подорожали.

По состоянию на 13 августа, американская валюта подорожала на семь копеек и составляет 25,16 грн за $1.

Евро также поднялся в цене на семь копеек и остановился на уровне 28,16 грн.

Читайте: Гривну ждет дальнейшее ослабление – аналитик дал прогноз по курсу доллара в Украине

Курс валют от НБУ на 13.08

  • $100 – 2515,8487 грн;
  • €100 – 2816,2410 грн;
  • 100 польских злотых – 650,7778 грн;
  • 10 российских рублей – 3,8452 грн.

Ранее Факты ICTV писали, каким будет курс гривны на конец 2019 года.

Источник: НБУ

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