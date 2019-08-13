PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Под видом прекрасной незнакомки: спецслужбы РФ вербовали украинских военных в соцсетях

Российские спецслужбы вербовали украинских военных с помощью женских аккаунтов в соцсетях.

Под видом прекрасной незнакомки: спецслужбы РФ вербовали украинских военных в соцсетях

Военная контрразведка СБУ зафиксировала попытки вербовки военнослужащих ВСУ российскими спецслужбами и подконтрольными им боевиками на Донбассе.

Вербовали спецслужбы через соцсети, где под видом представительниц прекрасного пола устанавливали личные контакты с украинскими бойцами. Об этом в СБУ сообщил один из военнослужащих, который попал в такую ​​ситуацию.

Читайте: Готовил диверсию на военном аэродроме: СБУ задержала россиянина

Он рассказал, что во время переписки с так называемой женщиной, она пыталась получить от офицера информацию военного и общественно-политического характера. А потом предложила украинцу осуществлять сбор информации в интересах ФСБ за денежное вознаграждение с возможностью выезда в РФ и получения там жилья.

К слову, в Донецкой области вербовали и готовили детей к боевым действиям в оккупированном Донбассе.

Источник: СБУ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

СНБО обсудил реформу СБУ с международными экспертами
Украина объявила дипломата из РФ персоной нон грата
Зеленский назначил Кулешова начальником департамента кибербезопасности СБУ
Умер основатель Департамента контрразведки СБУ Виталий Хлевицкий
Хотел оформить паспорт: СБУ задержала автоматчика “ЛДНР”
65 тыс. грн за сделку: в Ровно задержали госрегистраторов-рейдеров
Экс-сотрудника МВД разоблачили в работе на ФСБ
Около десяти “пропавших” в плену: перебежчик из “ДНР” дал показания СБУ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка