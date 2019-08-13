Российские спецслужбы вербовали украинских военных с помощью женских аккаунтов в соцсетях.

Военная контрразведка СБУ зафиксировала попытки вербовки военнослужащих ВСУ российскими спецслужбами и подконтрольными им боевиками на Донбассе.

Вербовали спецслужбы через соцсети, где под видом представительниц прекрасного пола устанавливали личные контакты с украинскими бойцами. Об этом в СБУ сообщил один из военнослужащих, который попал в такую ​​ситуацию.

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Он рассказал, что во время переписки с так называемой женщиной, она пыталась получить от офицера информацию военного и общественно-политического характера. А потом предложила украинцу осуществлять сбор информации в интересах ФСБ за денежное вознаграждение с возможностью выезда в РФ и получения там жилья.

К слову, в Донецкой области вербовали и готовили детей к боевым действиям в оккупированном Донбассе.