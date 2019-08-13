На Медовый Спас, 14 августа, локальный циклон Zorro принесет грозовые дожди на запад Украины, а также в Житомирскую и Киевскую области.

Дожди и грозы ожидаются 14 августа на западе и некоторых областях на севере Украины, на остальной территории сухую погоду обеспечит восточный антициклон Andrea, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, жарко будет на юге, востоке и в центре – до +30 +35.

Читайте: Прогноз погоды на август и начало осени в Украине

– На западе ощутимо похолодает, в течение дня предполагается +19 +24 градуса, однако в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях будет выше, +26 +29 градусов. Ослабнет жара в северных областях Украины – там ожидается +28 +32 градуса, – прогнозирует синоптик.

Она также рассказала о погоде в Киеве на ближайшие дни.

– На Маковея будет еще жарко, но на пару градусов ниже, в течение дня около +30 градусов. Существенный дождь маловероятен. 15 августа, в четверг, в Киеве ожидается существенное понижение температуры воздуха – до +23 +24, – сказала Диденко.

Какой будет погода в Украине на этой неделе – в материале Фактов ICTV.

Источник: Наталія Діденко