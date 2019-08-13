На Львовщине контрразведчики СБУ разоблачили местного жителя, который выполнял задания спецслужб и передавал их российскому разведчику под дипломатическим прикрытием.

Военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций был завербован спецслужбами России в 2014 году.

По заданию российских кураторов, он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелей, подразделениях ВСУ, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны.

Собранную информацию мужчина передавал российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

Читайте: В Полтавской области разоблачили мужчину, который сотрудничал с ФСБ

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене. В МИД объявили дипломата-шпиона персоной нон грата. Он уже покинул территорию Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что экс-сотрудника МВД разоблачили в работе на ФСБ.