На Львовщине контрразведчики СБУ разоблачили местного жителя, который выполнял задания спецслужб и передавал их российскому разведчику под дипломатическим прикрытием.
Военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций был завербован спецслужбами России в 2014 году.
По заданию российских кураторов, он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелей, подразделениях ВСУ, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны.
Собранную информацию мужчина передавал российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.
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Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене. В МИД объявили дипломата-шпиона персоной нон грата. Он уже покинул территорию Украины.
Ранее Факты ICTV писали о том, что экс-сотрудника МВД разоблачили в работе на ФСБ.