В разгар подготовки к школе Факты ICTV разбирались, как собрать ребенка в 5 класс.

Пятый класс – начало нового этапа в жизни каждого школьника, ведь вместо привычной начальной школы теперь придется ходить в среднюю. Предметов станет больше, каждый из них будет вести новый учитель, и ко всему этому придется привыкать. Однако старшие классы – стресс не только для пятиклассников, но и для их родителей. В разгар подготовки к школе Факты ICTV разбирались, как собрать ребенка в 5 класс.

Стандартный набор

На самом деле родителям не стоит особо переживать, ведь у них уже есть четырехлетний опыт подготовки ребенка к школе – с 1 по 4 класс. И покупка необходимых вещей в младшие классы особо не отличается от старших. В списке обязательных покупок много знакомых пунктов:

рюкзак;

спортивная форма и повседневная одежда (школьная форма с сентября 2019 уже не обязательна);

обувь: сезонная, спортивная, сменная;

канцелярские принадлежности: дневник, тетради, ручки, карандаши, краски, обложки и т. п. (возможно, что-то осталось с 4 класса, и покупать все не придется).

Читайте: Что нужно купить ребенку в школу: список вещей и канцелярии

Что нового в списке?

Но все же некоторые отличия есть:

В 5 классе появится много новых предметов: география, естествознание, иностранный язык, литература, информатика и т. д. Для всех этих предметов нужны тетради на 24/48 листов. Для контрольных работ можно взять на 18 листов. На математику обязательно в клеточку, на украинский язык – в линейку. Для некоторых предметов просят покупать специальные тетради, для географии – контурные карты и атлас. Следующие предметы факультативны, но с ними школьнику будет легче держать все необходимое под рукой и настроиться на учебу. Для лучшей организации пригодятся файлы, папки, стикеры, настольный календарь, органайзеры на стол. Собирая ребенка в 5 класс, не забудьте о циркуле, а также специальных линейках (транспортиры, треугольники). Стоит добавить в список набор цветной и обычной белой бумаги формата А4, альбом для рисования. В 5 классе ребенку может понадобиться степлер и скобы к нему, клей-карандаш, корректор.

В первые дни учебы вам сообщат, что необходимо будет приобрести дополнительно. Поэтому если есть сомнения – покупать или нет, лучше отложить это решение на потом.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как выбрать рюкзак для школы.