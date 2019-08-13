Президент Владимир Зеленский ушел из бизнеса и передал свои автивы партнерам.
Президент Украины Владимир Зеленский передал свои доли в бизнесе партнерам – братьям Сергею и Борису Шефиры и Тимуру Миндичу.
Первому помощнику президента Сергею Шефиры Зеленский передал свою долю в 8 компаниях.
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Шеф-редактору и автору Студии Квартал 95 Борису Шефиры перешли доли в двух компаниях.
Теперь Владимир Зеленский остался лишь в одном юридическом лице – общественной организации Молодежный центр Лига смеха.
Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Зеленский подписал указ, которым упростил получение гражданства для иностранцев, которые защищали Украину на Донбассе, а также для россиян, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям.
Источник: Единый госреестр