Президент Владимир Зеленский ушел из бизнеса и передал свои автивы партнерам.

Президент Украины Владимир Зеленский передал свои доли в бизнесе партнерам – братьям Сергею и Борису Шефиры и Тимуру Миндичу.

Первому помощнику президента Сергею Шефиры Зеленский передал свою долю в 8 компаниях.

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Шеф-редактору и автору Студии Квартал 95 Борису Шефиры перешли доли в двух компаниях.

Теперь Владимир Зеленский остался лишь в одном юридическом лице – общественной организации Молодежный центр Лига смеха.











































































Зеленский вышел из бизнеса: кому президент передал свои активы / 19 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что Владимир Зеленский подписал указ, которым упростил получение гражданства для иностранцев, которые защищали Украину на Донбассе, а также для россиян, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям.

Источник: Единый госреестр