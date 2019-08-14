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Факты / Украина

Байден пообещал сделать Украину приоритетом всего мира

Кандидат в президенты США Джозеф Байден считает, что Украина должна стать мировым приоритетом.

Джозеф Байден

В случае своей победы на выборах президента США Джозеф Байден обещает обращать много внимания на Украину и сделать ее приоритетом международной политики.

По словам Байдена, он бы усилил возможность нашей страны защищаться, предоставив дополнительную помощь в сфере безопасности.

Кандидат в президенты США также расширил бы программу обучения ВСУ.

– В экономической сфере я работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России, особенно если Северный поток-2 будет построен в этом году, что значительно помешает доступу Украины к российскому газу, – сказал Байден.

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Он добавил, что такая помощь была бы возможна при условии действенных антикоррупционных реформ в Украине.

Кандидат в президенты США также сказал о том, что хотел бы поддержать эволюцию “демократической, единой, суверенной Украины” и продолжить давление на РФ за ее агрессивные действия.

К слову, временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Соединенные Штаты готовы поставлять нашей стране больше ракетных комплексов Javelin.

Джерело: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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