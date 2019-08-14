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Факты / Украина / Политика

Самый спорный вопрос: в Раде дискуссия о размещении нардепов

Представители политических сил, которые прошли в новую Верховную Раду, 14 августа провели консультации относительно размещения депутатов в зале и обещают сообщить результаты на следующий день.

Верховна Рада депутатский портфель

Координатор второй подгруппы подготовительной депутатской группы, будущий народный депутат от партии Слуга народа Сергей Ионушас сказал, что наиболее дискуссионным вопросом было размещение нардепов в зале заседаний парламента.

– По этому поводу мы выслушали мнение аппарата ВР, который предложил определенный вариант рассаживаний. Были оживленные дискуссии, связанные с предложениями, которые мы получили во время работы нашей группы. Договорились, что в течение сегодняшнего дня политические силы проведут дополнительные консультации, и мы вернемся к этому вопросу завтра перед заседанием подготовительной депутатской группы, – уточнил он.

Ионушас отметил, в этом вопросе нет каких-то разногласий – встреча прошла конструктивно, учитывая позиции всех политических сил.

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– Вопрос в том, что некоторые предложения являются новыми – мы получили их перед заседанием рабочей группы, поэтому для их изучения требуется время, – добавил политик.

Напомним, подготовительная депутатская группа должна получить предложения по персональному составу парламентских комитетов до 19 августа.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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