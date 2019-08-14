Представители политических сил, которые прошли в новую Верховную Раду, 14 августа провели консультации относительно размещения депутатов в зале и обещают сообщить результаты на следующий день.

Координатор второй подгруппы подготовительной депутатской группы, будущий народный депутат от партии Слуга народа Сергей Ионушас сказал, что наиболее дискуссионным вопросом было размещение нардепов в зале заседаний парламента.

– По этому поводу мы выслушали мнение аппарата ВР, который предложил определенный вариант рассаживаний. Были оживленные дискуссии, связанные с предложениями, которые мы получили во время работы нашей группы. Договорились, что в течение сегодняшнего дня политические силы проведут дополнительные консультации, и мы вернемся к этому вопросу завтра перед заседанием подготовительной депутатской группы, – уточнил он.

Ионушас отметил, в этом вопросе нет каких-то разногласий – встреча прошла конструктивно, учитывая позиции всех политических сил.

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– Вопрос в том, что некоторые предложения являются новыми – мы получили их перед заседанием рабочей группы, поэтому для их изучения требуется время, – добавил политик.

Напомним, подготовительная депутатская группа должна получить предложения по персональному составу парламентских комитетов до 19 августа.