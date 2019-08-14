В партии Европейская солидарность предложили руководителей четырех комитетов Верховной Рады, руководствуясь пропорциональным распределением квот.

Европейская солидарность на пост руководителя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны предлагает Михаила Забродского, комитета по вопросам европейской интеграции – Иванну Климпуш-Цинцадзе.

На должность руководителя Регламентного комитета предложили Олега Синютку, а комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью – Яну Зинкевич.

В свою очередь, Оппозиционная платформа – За жизнь будет настаивать на получении должности вице-спикера и контроля над комитетами по свободе слова и по вопросам регламента.

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Ранее партия Голос выступила против квотного принципа в избрании руководителей парламентских комитетов, настаивая на их профессионализме.

– Наши специалисты способны квалифицированно руководить комитетами, в сферы ведения которых входят вопросы правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом, – говорится в заявлении.

Напомним, подготовительная депутатская группа должна получить предложения по персональному составу парламентских комитетов до 19 августа.