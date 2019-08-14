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Факты / Украина

Скажите в каком пункте: Рабинович поспорил с Разумковым и Геращенко из-за языка

Во время заседания подготовительной группы народных депутатов произошел спор из-за языка, на котором должны разговаривать представители партий.

Скажите в каком пункте: Рабинович поспорил с Разумковым и Геращенко из-за языка

Во время заседания представитель партии Слуга народа Дмитрий Разумков и представитель партии Европейская солидарность Ирина Геращенко поспорили с представителем Оппозиционной платформы – За жизнь Вадимом Рабиновичем, который утверждал, что может разговаривать на российском языке.

Геращенко попросила Рабиновича разговаривать на украинском языке. Он, в свою очередь, сказал, что в законе это не прописано.

Дмитрий Разумков вмешался и сказал, что в регламенте указан язык, на котором должны общаться нардепы. Тогда Рабинович попросил указать соответствующий пункт.

– Давайте потом, чуть позже, когда будет возможность, покажите мне этот пункт, хорошо? Спасибо вам большое. Или аппарат Верховной Рады попросим, – сказал избранный нардеп.

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В статье 2 Регламента Верховной Рады сказано, что языком работы парламента, его органов и должностных лиц является государственный язык.

После спора Разумков обратился ко всем народным депутатам и заявил, что будет вынужден просить выключать микрофон тем, кто нарушает Регламент.

К слову, первое заседание Верховной Рады IX созыва проведут 29 августа.

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