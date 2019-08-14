Концерн Укроборонпром и турецкая компания Baykar Defence вместе работают над производством оружия и военной техники, на сегодня в работе уже четыре проекта.

Совместное предприятие Укроборонпрома и турецкой компании Baykar Defence уже имеет в работе четыре проекта по производству вооружения и военной техники.

Об этом рассказал гендиректор концерна Укроборонпром Павел Букин. Как известно, госпредприятие Укрспецэкспорт, которое заключило соглашение с турецкой стороной, входит в состав Укроборонпрома.

– Логика сотрудничества следующая. У нас есть какой-то вид вооружения, а у турецкой стороны – много наработок в электронике. Мы берем наш образец, турецкая сторона предоставляет современные электронные системы. И мы создаем новый продукт. У нас в работе уже есть четыре таких проекта, – рассказал Букин.

По его словам, производственные площади будут размещены в Турции, а первые проекты будут реализовываться в сфере создания высокоточного оружия.

– Создавая совместное предприятие, мы видим конкретную перспективу в конкретных кейсах. В первую очередь это противотанковые системы и управляемое вооружение. Это будут новые образцы общего украинского-турецкого производства, у этих продуктов будет большая конкурентная способность, – сказал гендиректор Укроборонпрома.

Перспектива сотрудничества в этом проекте – обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины и Турции, а также экспорт на рынки третьих стран.

– Это предприятие создается именно для совместной разработки новых видов вооружения и военной техники, снабжение их Вооруженным силам Украины и Турции, в первую очередь и на экспорт. Это вообще первое совместное предприятие Укроборонпрома с иностранными партнерами. Это полноценная военная компания с паритетным участием двух сторон, – пояснил Букин.

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Госкомпания Укрспецэкспорт, входящая в состав Укроборонпрома, и турецкая Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Соглашение об этом было подписано в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

Увеличение заработков Украины на своей военной продукции не за горами. В Турции завершилась Международная выставка военной техники IDEF-2019, в которой приняла участие и наша страна.

Результаты работы украинской делегации можно считать вполне успешными. К примеру, госпредприятие Спецтехноэкспорт парафировало контракт на поставку в Турцию высокоточных ракет Конус разработки киевского КБ Луч.

Напомним, команда президента Владимира Зеленского планирует разработать закон, который будет регламентировать владение оружием в Украине.