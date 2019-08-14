По случаю Дня независимости отдельные категории социально незащищенных киевлян получат материальную помощь.

По случаю празднования Дня независимости 336 430 киевлян получат материальную помощь от городских властей.

– Киевляне 21 льготной категории получат помощь. Также одноразовую адресную социальную материальную помощь получат внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и фактически проживают в Киеве. Выплаты составят от 280 до 500 грн, – рассказала заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Материальную помощь в размере 500 грн получат:

дети-сироты и дети, над которыми установлена ​​опека или попечительство

киевляне – члены семей лиц, смерть которых связана с участием в Революции Достоинства, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины

киевляне – члены семей лиц, погибших и члены семей умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в АТО

киевляне – члены семей лиц и члены семей киевлян, которые погибли или пропали без вести, умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при обеспечении проведения антитеррористической операции (в частности во время осуществления волонтерской деятельности)

праведники Бабьего Яра

репрессированные лица, которые в дальнейшем были реабилитированы, и членам их семей, которых принудительно переселили

участникам народного ополчения в Киеве, которые участвовали в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 года по 19 сентября 1941

отцам, матерям погибших военнослужащих срочной военной службы.

В размере 330 грн:

лица с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь согласно Закону Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью

лица с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которые получают социальную пенсию в соответствии с Законом Украины О пенсионном обеспечении

лица, получающие государственную социальную помощь согласно Закону Украины О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью

лица, являющиеся получателями помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими Орфанными заболеваниями, онкологическиит, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, на ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, которым не установлена ​​инвалидность.

В размере 300 грн:

киевляне, которые получили тяжелые телесные повреждения во время Революции Достоинства

киевляне, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО и киевлянам – бойцам-добровольцам, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины.

Также материальная помощь в размере 290 грн будет предоставлена киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время Революции достоинства.

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Материальную помощь в размере 280 грн выделят:

киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения во время Революции Достоинства

неработающим пенсионерам, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов

лицам, которые являются получателями временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату

лицам, которые являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг в соответствии с постановлением Кабмина Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги

неработающим трудоспособным лицам, которые являются получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста

лицам, которые являются получателями ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства на уход за ним.

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