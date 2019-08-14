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Факты / Украина

Выплаты киевлянам ко Дню независимости: кто и сколько получит

По случаю Дня независимости отдельные категории социально незащищенных киевлян получат материальную помощь.

Выплаты киевлянам ко Дню независимости: кто и сколько получит

По случаю празднования Дня независимости 336 430 киевлян получат материальную помощь от городских властей.

– Киевляне 21 льготной категории получат помощь. Также одноразовую адресную социальную материальную помощь получат внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и фактически проживают в Киеве. Выплаты составят от 280 до 500 грн, – рассказала заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Материальную помощь в размере 500 грн получат:

  • дети-сироты и дети, над которыми установлена ​​опека или попечительство
  • киевляне – члены семей лиц, смерть которых связана с участием в Революции Достоинства, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины
  • киевляне – члены семей лиц, погибших и члены семей умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в АТО
  • киевляне – члены семей лиц и члены семей киевлян, которые погибли или пропали без вести, умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при обеспечении проведения антитеррористической операции (в частности во время осуществления волонтерской деятельности)
  • праведники Бабьего Яра
  • репрессированные лица, которые в дальнейшем были реабилитированы, и членам их семей, которых принудительно переселили
  • участникам народного ополчения в Киеве, которые участвовали в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 года по 19 сентября 1941
  • отцам, матерям погибших военнослужащих срочной военной службы.

В размере 330 грн:

  • лица с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь согласно Закону Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью
  • лица с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которые получают социальную пенсию в соответствии с Законом Украины О пенсионном обеспечении
  • лица, получающие государственную социальную помощь согласно Закону Украины О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью
  • лица, являющиеся получателями помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими Орфанными заболеваниями, онкологическиит, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, на ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, которым не установлена ​​инвалидность.

В размере 300 грн:

  • киевляне, которые получили тяжелые телесные повреждения во время Революции Достоинства
  • киевляне, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО и киевлянам – бойцам-добровольцам, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины.

Также материальная помощь в размере 290 грн будет предоставлена киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время Революции достоинства.

Читайте: Марш защитников на День Независимости: программа, маршрут и участники

Материальную помощь в размере 280 грн выделят:

  • киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения во время Революции Достоинства
  • неработающим пенсионерам, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов
  • лицам, которые являются получателями временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату
  • лицам, которые являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг в соответствии с постановлением Кабмина Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги
  • неработающим трудоспособным лицам, которые являются получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста
  • лицам, которые являются получателями ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства на уход за ним.

Ранее Факты ICTV писали, как работают банки на День независимости 2019.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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