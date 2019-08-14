Всем родителям школьников рано или поздно приходится писать объяснительные записки. И, как показывает практика, мало кто вообще знает, в каких случаях и как правильно написать объяснительную записку в школу. Факты ICTV готовы прояснить все нюансы.

Когда надо писать?

Родителей могут попросить написать записку в школу в двух случаях:

Когда ребенок пропустил уроки (по любой причине).

Когда ученик опоздал на занятия.

Важно понимать, что это не просто прихоть учителей, которую можно проигнорировать (особенно в первом случае). Ведь учебное заведение обязано сообщить об отсутствии ученика или ученицы в Национальную полицию и в Службу по делам детей, если они не посещают школу без объяснения причин.

Поэтому чтобы избежать неприятных последствий, поставьте в известность классного руководителя, если ваш ребенок заболел либо не посещает школу по уважительным причинам.

Может ли пояснительная записка заменить справку от врача?

Справка от врача о болезни и письменное объяснение родителей о причине отсутствия ребенка имеют равную юридическую силу — об этом идет речь в постановлении Кабинета министров Украины №684 от 2017 года.

При этом пояснительная записка от родителей в учебных заведениях приравнивается к справке врача в случае, если ребенок пропустил не более 10 дней. В противном случае учебное заведение имеет полное право попросить справку от врача.

Задача классного руководителя – выяснить причину пропуска уроков и собрать документы для отчета. Ежемесячно они подают данные о пропусках, которые затем хранятся в личных делах учащихся в течение учебного года.

Читайте: Что нужно купить ребенку в школу: список вещей и канцелярии

Как написать объяснительную записку в школу?

В делопроизводстве существует несколько общепринятых правил, которых следует придерживаться в написании пояснительной записки, в том числе и в школу:

Записка пишется на бумаге формата А4 от руки или в электронном виде и затем распечатывается.

Текст надо писать от первого лица, придерживаясь последовательного изложения событий.

Записка обязательно должна соответствовать нормам литературного языка.

Информацию следует излагать кратко.

В начале объяснительной записки идет “шапка”. В ней указывается фамилия и инициалы классного руководителя ребенка. Также надо написать фамилию, имя и отчество в родительном падеже родителя, который составляет документ. И заголовок документа — “Объяснительная записка”.

Например:

К слову, ранее Факты ICTV писали, как выбрать дневник в школу.