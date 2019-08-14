В случае введения визового режима с Россией МЗС Украины потребуются дополнительные ресурсы для его реализации.

Украине придется в разы увеличивать штат дипломатов в консульских учреждениях в России, если будет принято решение о введении визового режима.

– Если такая задача будет поставлена – мы ее выполним, но для этого нужен дополнительный ресурс, – объяснил госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

По его словам, сейчас в пяти диппредставительствах Украины в РФ работают не более 80 человек.

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– Классическими методами оформления виз в иностранных учреждениях мы точно не справимся – нам в разы надо будет увеличивать штат нашего персонала в консульских учреждениях в России, – отметил Заяц.

Напомним, с начала так называемого перемирия на Донбассе погибло уже шестеро военных.