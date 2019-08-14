Кабмин отказался рассматривать увольнение Кличко. Почему правительство поддержало мэра Киева, какие последствия это будет иметь и кто в итоге победит – в материале Фактов ICTV.

Увольнение Кличко с должности главы КГГА, инициированное Офисом президента, откладывается. По крайней мере при составе этого Кабмина он останется во власти.

Почему Кличка решили уволить?

Кличко занимает сразу две должности – мэра Киева и председателя Киевской городской государственной адиминистрации. Поскольку с должности мэра его могут уволить только на основании досрочных выборов, остается только место главы КГГА, на которое и претендуют в ОПУ.

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Председатель Офиса президента Андрей Богдан обвинил мэра Киева в том, что тот потерял контроль над городом, а вместо него это делают “смотрящие”. Поэтому ОПУ инициировал увольнение Кличко с должности главы КГГА, отправив на рассмотрение в Кабмин соответствующее представление.

Впрочем, премьер-министр две недели находился в отпуске, поэтому вопрос был на паузе. А 14 августа перед традиционным заседанием правительства пресс-секретарь премьера сообщил, что увольнение председателя КГГА рассматриваться не будет:

– Согласование увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет.

Позиция Гройсмана

Это первое публичное несогласие Кабмина с инициативой команды Зеленского. Ранее правительство или принимало представления президента, или отсрочивало их, но не отказывалось рассматривать. По мнению политолога Александра Антонюка, мотивы премьера – способ остаться в политическом пространстве.

Впрочем, никаких юридическо-правовых последствий такое действие не будет иметь, хоть работать Гройсману на своем посту осталось недолго. По прогнозам эксперта, новое правительство будет сформировано уже 3-10 сентября. А поддержка Кличко обусловлена ​​его западными связями:

– Кличко поддержать модно, потому что его поддержали западные партнеры. Высокие рейтинги и популярность команды Зеленского – это не постоянная величина. Рано или поздно они будут меняться.

Позиция Кличко

Кличко уже отметил, что возможное увольнение будет обжаловать.

– Я буду обжаловать это решение в судах. Я буду прилагать усилия для создания исполкома, буду обращаться к европейским партнерам, тем, кто помогает Украине стать европейской страной, – отметил мэр города в интервью одному из украинских изданий.

В подтверждение своих слов сразу после заявлений Богдана Кличко разместил на своей странице в Facebook фотографию с бывшим мэром Нью-Йорка и личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Эффективность Кличко

Как мэр Кличко оказался довольно эффективным – 47% своих обещаний он выполнил, еще 23% находятся в стадии выполнения. Такой подсчет провело издание Слово и дело, которое регулярно мониторит соблюдение чиновниками своих слов.

Последний грандиозный проект стал для мэра его ахиллесовой пятой – пешеходный мост, соединяющий парки Крещатый и Владимирская горка. На его строительство потратили 420 млн грн, но с ним регулярно случаются курьезы. Сначала лопнул стеклянный пол, причем несколько раз, потом трещина появилась на бетонной опоре. Из-за вероятной растраты при строительстве НАБУ открыло уголовное производство.

Впрочем, если с одним мостом не получилось, то есть еще “уставший” Шулявский, который уже таки закрыли на реконструкцию – старый полностью снесли, чтобы построить “с нуля”. Открыть его Кличко обещает до конца 2019 года.

При Кличко началась борьба с незаконными МАФами и наружной рекламой. Работы еще много. На месте только разрушенных МАФов мгновенно вырастали новые, впрочем, определенный результат эта история имела.

Обещал он и навести порядок на железнодорожном вокзале, где туристов встречают цыгане, бездомные и карманники, которые охотятся на невнимательных. К чиновнику немало вопросов – все же управлять столицей нелегко и проблемы возникают на каждом шагу.

Тактическая победа Кличко

Антонюк отмечает, что отказ Кабмина рассматривать увольнение – это тактическая победа Кличко. Впрочем, не исключает, что попытки его снять будут делать и дальше:

– Если команда Зеленского поставила себе цель любой ценой назначить своего человека в КГГА, то кто им сегодня при таком количестве депутатов и при полной власти будет мешать?

Он добавляет, что Кличко мог избежать конфликта, если бы предыдущая команда ликвидировала в свое время пост главы КГГА:

– Должны были ликвидировать КГГА, изменить закон и предоставить Киеву право на самоуправление, сняв все вопросы. И довести до конца децентрализацию, где со стороны президента должен быть не председатель КГГА или ОГА, а префект. Об этом говорилось еще с 2014 года, а воз и ныне там.

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Председатель КГГА получит управление городским бюджетом, а это немалые средства – только в 2018 году город получил доходов на 57 млрд грн. Семь месяцев 2019-го принесли уже 36 млрд. Кроме того, это еще и муниципальные активы, столичный рынок недвижимости.

Эксперт считает, что не имеет значения, чья фамилия будет на табличках дверей председателя КГГА, поскольку этот человек не будет самостоятельным.

Виталий Кличко продолжает удерживать позиции в этом спарринге. Вопрос в том, насколько долго он продержится, ведь новая команда концентрирует в своих руках все больше власти. А пока – до очередных выборов мэра столицы остается 16 месяцев.

Лилия Ященко