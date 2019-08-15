Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко времен Януковича.

Суд 15 августа заочно избрал Виталию Захарченко, который находится за пределами Украины, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Решение принято по ходатайству старшего следователя в особо важных делах первого следственного отдела управления специальных расследований ГПУ.

Напомним, в ноябре Интерпол снял с международного розыска экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка, которые в Украине обвиняются в растрате денежных средств.

Читайте: Первый силовой разгон Евромайдана Беркутом: как это было

В частности, его подозревают в отмывании более 10,3 млрд грн.

ГПУ проводит в отношении Захарченко расследование по нескольким статьям, среди которых взяточничество, отмывание денег, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов, превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, что привело к массовым жертвам во время массовых акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

Фото: Віталій Захарченко