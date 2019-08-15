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Факты / Украина

Экс-глава МВД Захарченко заочно арестован

Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко времен Януковича.

Віталій Захарченко

Суд 15 августа заочно избрал Виталию Захарченко, который находится за пределами Украины, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Решение принято по ходатайству старшего следователя в особо важных делах первого следственного отдела управления специальных расследований ГПУ.

Напомним, в ноябре Интерпол снял с международного розыска экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка, которые в Украине обвиняются в растрате денежных средств.

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В частности, его подозревают в отмывании более 10,3 млрд грн.

ГПУ проводит в отношении Захарченко расследование по нескольким статьям, среди которых взяточничество, отмывание денег, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов, превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, что привело к массовым жертвам во время массовых акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

ФотоВіталій  Захарченко

Источник: Интерфакс-Украина

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