Боевика Валерия Кирсанова, который сегодня вышел на свободу, облили зеленкой и томатным соком.

В Мариуполе в микрорайоне Восточный общественные активисты напали на Валерия Кирсанова, который корректировал обстрел города. Его облили томатным соком и зеленкой.

Боевик вышел на волю благодаря закону Савченко, хотя суд приговорил его к девяти годам заключения.

В руках у некоторых активистов были плакаты с надписями с надписями Кирсанов убийца и Восточный помнит.

Читайте: Украинку осудили в США на 20 лет за порноролики с двухлетней дочерью

Местные жители также кричали на боевика и предлагали ему поехать на кладбище, где находятся могилы убитых детей.

К слову, подозреваемому в убийстве Дианы Хриненко избрали меру пресечения.

Фото: Валерий Аверьянов

Відео: Валерий Аверьянов