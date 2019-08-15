PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Кирсанов – убийца! Корректировщика обстрела Мариуполя облили зеленкой

Боевика Валерия Кирсанова, который сегодня вышел на свободу, облили зеленкой и томатным соком.

Валерій Кірсанов

В Мариуполе в микрорайоне Восточный общественные активисты напали на Валерия Кирсанова, который корректировал обстрел города. Его облили томатным соком и зеленкой.

Боевик вышел на волю благодаря закону Савченко, хотя суд приговорил его к девяти годам заключения.

В руках у некоторых активистов были плакаты с надписями с надписями Кирсанов убийца и Восточный помнит.

Читайте: Украинку осудили в США на 20 лет за порноролики с двухлетней дочерью

Местные жители также кричали на боевика и предлагали ему поехать на кладбище, где находятся могилы убитых детей.

 

К слову, подозреваемому в убийстве Дианы Хриненко избрали меру пресечения.

Фото: Валерий Аверьянов

Відео: Валерий Аверьянов

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Борис Гребенщиков и Little Big: в Мариуполе стартовал музыкальный фестиваль
Спустя 5 лет: УЗ возобновила движение поездов на участке Мариуполь – Южнодонбасская
MRPL City Festival: расписание фестиваля
Посла ЕС пригласили в Мариуполь посмотреть, как развивается город
MRPL City Festival: билеты, как доехать и список артистов
Не успел изнасиловать: в Мариуполе задержали педофила
Зеленский посетил ММК им. Ильича, где Метинвест построит инновационный кислородный комплекс
Как Мариуполь отметил пятую годовщину освобождения от российских боевиков
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка