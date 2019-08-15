В 2019 году более 270 участников ВНО получили наивысший бал – 200.
В Украинском центре оценивания качества образования заявили, что 274 участника внешнего независимого оценивания получили 200 баллов, 8 из них получили 200 баллов по двум предметам и один – по трем предметам.
По математике 200 баллов получило 98 абитуриентов, по химии – 77, по английскому языку – 36, по биологии – 26, по украинскому языку и литературе – 17, по истории Украины – 13, по физике – 4, по немецкому языку, испанскому языку и географии – по одному абитуриенту.
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Школьница из общеобразовательной харьковской школы получила 200 баллов по троим предметам.
Наибольшее количество 200-балльников в Киеве – 63, во Львовской области – 41, Харьковской – 25 и Днепропетровской областях – 20.
Также в Украинском центре оценивания качества образования отметили, что девочки показали лучшие результаты государственной итоговой аттестации, чем мальчики.
Ранее Факты ICTV писали, нужно ли получать высшее образование.