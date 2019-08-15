В ближайшие пять лет знание нового украинского правописания не будет проверяться на ВНО.

В Центре оценивания качества образования заверяют, что пока не будут проверять новые нормы украинского правописания во время проведения ВНО.

– В ближайшие пять лет пока новые нормы украинского правописания не станут устоявшейся практикой обучения в учреждениях общего среднего образования проверяться в тесте по украинскому языку и литературе не будут, – отметил и.о. директора УЦОКО Валерий Бойко.

Читайте: Индик, Атени, та проєкція: что нужно знать об изменениях в правописании

При этом, по его словам, если абитуриент будет использовать новое правописание, это не будет считаться ошибкой.

Напомним, 22 мая Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания, переходный период продлится пять лет.