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Факты / Украина / Общество

Новое правописание не будут выносить на ВНО ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет знание нового украинского правописания не будет проверяться на ВНО.

Нові правила української мови

В Центре оценивания качества образования заверяют, что пока не будут проверять новые нормы украинского правописания во время проведения ВНО.

– В ближайшие пять лет пока новые нормы украинского правописания не станут устоявшейся практикой обучения в учреждениях общего среднего образования проверяться в тесте по украинскому языку и литературе не будут, – отметил и.о. директора УЦОКО Валерий Бойко.

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При этом, по его словам, если абитуриент будет использовать новое правописание, это не будет считаться ошибкой.

Напомним, 22 мая Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописанияпереходный период продлится пять лет.

Источник: Українські новини

Фото: Dreamstime

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