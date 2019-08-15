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Факты / Украина

Погода в Украине на 15 августа (КАРТА)

15 августа в Украине дождить будет только на западе, на остальной территории сухо.

Погода

Сегодня, 15 августа, дожди с грозами накроют только западную часть страны. Там днем 19-22°.

На востоке сухо, днем термометры покажут +32°, ночью прохладней – до +17° +19°.

В южных областях днем 28-32°, ночью 17-20°.

В северной части Украины днем прогнозируется 24-27°, ночью 16-18°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 15 августа

В Киеве 15 августа днем 24-26°, ночью 16-18°.

К слову, в Киеве погода до конца недели будет меняться от жары к резкому похолоданию.

Источник: Укргидрометцентр

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