15 августа в Украине дождить будет только на западе, на остальной территории сухо.
Сегодня, 15 августа, дожди с грозами накроют только западную часть страны. Там днем 19-22°.
На востоке сухо, днем термометры покажут +32°, ночью прохладней – до +17° +19°.
В южных областях днем 28-32°, ночью 17-20°.
В северной части Украины днем прогнозируется 24-27°, ночью 16-18°.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 15 августа
В Киеве 15 августа днем 24-26°, ночью 16-18°.
К слову, в Киеве погода до конца недели будет меняться от жары к резкому похолоданию.
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