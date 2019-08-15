Первый пакет президентских инициатив по реинтеграции Донбасса должны наработать до начала 2020 года.

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что Украине нужно решить много вопросов, связанных с реинтеграцией Донбасса.

Именно поэтому уже сейчас нужно заниматься наработкой правовых основ реинтеграции оккупированных территорий Донбасса и Крыма, чтобы иметь соответствующие инициативы до 2020 года.

– Чтобы избежать хаоса, мы должны урегулировать процессы возвращения к нормальной жизни, – сообщил Рябошапка.

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Планируется разработать стратегию реинтеграции оккупированных территорий и план действий, который будут регулярно пересматривать.

Кроме того, рабочая группа подготовит концепцию переходного правосудия, которое позволит устранить нарушение прав украинцев на оккупированных территориях, возместить убытки пострадавшим и привлечь к ответственности лиц за совершенные преступления.

С этой же целью имплементируют нормы и принципы международного гуманитарного и уголовного права.

К слову, на Донбассе обнаружили российскую военную технику, которая имеет защиту от ядерного удара.