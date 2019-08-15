Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами Шествия Достоинства ко Дню независимости, утром прошла первая репетиция.
Первая репетиция торжеств ко Дню независимости прошла сегодня утром на авиационном заводе Антонов в Киеве.
Шествие Достоинства – это масштабное мероприятие, в котором примет участие гордость страны: представители разных войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, врачи, волонтеры, дипломаты, а также дети.
– День независимости – это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены, – комментируют режиссеры.
Они уверяют, что главными героями праздника станут украинцы, которые своим талантом и трудом создают историю нашей страны.
– Нам есть, кем гордиться и с кем строить наше общее будущее. Мы хотим это показать всей Украине, что у нас есть, кому защитить наше будущее, – отмечают режиссеры.
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Нужен ли военный парад на День независимости?
- Нет, лучше отдать деньги военным 57%, 466 голосов466 голосов 57%57%
- Да, это традиция 38%, 313 голосов313 голосов 38%38%
- Мне все равно 5%, 42 голоса42 голоса 5%5%
Напомним, власти выделят 300 млн грн на премии военнослужащим вместо проведения военного парада на День независимости.