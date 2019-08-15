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Факты / Украина / Политика

Режиссерами Шествия Достоинства ко Дню независимости стали Бадоев и Коляденко

Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами Шествия Достоинства ко Дню независимости, утром прошла первая репетиция.

Режиссерами Шествия Достоинства ко Дню независимости стали Бадоев и Коляденко

Первая репетиция торжеств ко Дню независимости прошла сегодня утром на авиационном заводе Антонов в Киеве.

Шествие Достоинства – это масштабное мероприятие, в котором примет участие гордость страны: представители разных войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, врачи, волонтеры, дипломаты, а также дети.

– День независимости – это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены, – комментируют режиссеры.

Они уверяют, что главными героями праздника станут украинцы, которые своим талантом и трудом создают историю нашей страны.

– Нам есть, кем гордиться и с кем строить наше общее будущее. Мы хотим это показать всей Украине, что у нас есть, кому защитить наше будущее, – отмечают режиссеры.

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Режиссерами Шествия Достоинства ко Дню независимости стали Бадоев и Коляденко / 6 фотографий

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Нужен ли военный парад на День независимости?

  • Нет, лучше отдать деньги военным 57%, 466 голосов
    466 голосов 57%
    57%
  • Да, это традиция 38%, 313 голосов
    313 голосов 38%
    38%
  • Мне все равно 5%, 42 голоса
    42 голоса 5%
    5%
Всего голосов: 821

Напомним, власти выделят 300 млн грн на премии военнослужащим вместо проведения военного парада на День независимости.

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