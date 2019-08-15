В выходные, 17 и 18 августа, восток Украины окажется в зоне грозовых дождей.
В субботу, 17 августа, дожди с грозами прогнозируют на востоке, крайнем западе, а также в Запорожской и Днепропетровской областях.
На остальной территории Украины – сухо и солнечно.
Несмотря на осадки, жарко в восточных областях – до +29.
На юге на два градуса меньше, в центре в среднем +25, на севере и западе +23.
В Киеве без осадков, ночью 12-14, а днем 21-23 выше нуля.
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В воскресенье, 18 августа, восток будет снова в зоне грозовых дождей. Заденет она частично и центр Украины.
На юге температура воздуха составит +28, на западе и востоке +26, в центре и на севере – до +25.
В столице без осадков, ночью 12-14, днем 23-25 градусов тепла.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на август и начало осени в Украине.