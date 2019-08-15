В выходные, 17 и 18 августа, восток Украины окажется в зоне грозовых дождей.

В субботу, 17 августа, дожди с грозами прогнозируют на востоке, крайнем западе, а также в Запорожской и Днепропетровской областях.

На остальной территории Украины – сухо и солнечно.

Несмотря на осадки, жарко в восточных областях – до +29.

На юге на два градуса меньше, в центре в среднем +25, на севере и западе +23.

В Киеве без осадков, ночью 12-14, а днем ​​21-23 выше нуля.

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В воскресенье, 18 августа, восток будет снова в зоне грозовых дождей. Заденет она частично и центр Украины.

На юге температура воздуха составит +28, на западе и востоке +26, в центре и на севере – до +25.

В столице без осадков, ночью 12-14, днем ​​23-25 ​​градусов тепла.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на август и начало осени в Украине.