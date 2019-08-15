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Факты / Украина / Общество

Тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии снизили вдвое

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг снизила тариф на передачу электроэнергии Укрэнерго вдвое.

електрика

Новый тариф на услуги по передаче электроэнергии начнет действовать с 1 октября.

Согласно ему, за один мегаватт-час Укрэнерго будет получать 159,3 грн.

Также, учитывая указанное решение, регулятором принято решение об одобрении проектов постановлений НКРЭКУ, согласно которому с 01.10.2019 корректируются тарифы на услуги по распределению электроэнергии для операторов систем распределения, – сообщили в НКРЭКУ.

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Напомним, ранее Укрметаллургпром обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с призывом поспособствовать снижению тарифа Укрэнерго.

Источник: НКРЭКУ

Фото: Dreamstime

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